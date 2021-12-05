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"التعليم الجامعي والعالي "يبحثان التعاون المشترك

05 كانون أول / ديسمبر 2021 10:18

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غزة-الرأي

ناقشت دائرة الشؤون والخدمات الطلابية في التعليم الجامعي تنفيذ مجموعة من النشاطات الطلابية بالتعاون مع مؤسسات التعليم العالي في قطاع غزة خلال الفصل الدراسي الأول والثاني للعام 2021/2022
جاء ذلك خلال لقاء عُقد بمقر الوزارة بحضر أ. خالد عدوان مدير دائرة الشؤون والخدمات الطلابية، وأ. خالد الجرجاوي رئيس قسم النشاطات الطلابية، وأ. حسن هنية رئيس قسم التوجيه والإرشاد، وأ. بكر مرتجى رئيس قسم الأنشطة الرياضية التعليم العام، وعدد من مدراء شؤون الطلبة والأنشطة الطلابية في مؤسسات التعليم العالي.
حيث تم مناقشة آليات ومعاير تنفيذ عدة نشاطات وفعاليات منها بطولة كرة الطاولة، وبطولة كرة الطائرة، وبطولة كرة القدم، وأفضل برنامج إذاعي ، وأفضل بحث علمي محكم، ومبادرة وزارة شؤون المرأة الخاصة بمناهضة العنف ضد المرأة ، والانتهاكات التي تتعرض لها الأسيرات في سجون الاحتلال.
وقد تم التوافق مع شؤون الطلبة في مؤسسات التعليم العالي على أًليات محددة لتنفيذ الفعاليات المذكورة سابقاً في جدول أعمال اللقاء .
وفي نهاية اللقاء أبدى الحضور التعاون وروح العمل بفريق من أجل التقدم في سبل زيادة وتوسيع العمل المشترك الدائم بشؤون الطلبة في التعليم العالي مع مؤسسات التعليم العالي .
 

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