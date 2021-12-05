سلطة المياه وجودة البيئة تستقبل بلدية وادي غزة

غزة-الرأي

استقبل رئيس سلطة المياه وجودة البيئة د.يوسف ابراهيم رئيس بلدية وادي غزة جبر أبو حجير، وذلك في اطار التعاون المشترك بين الجهتين.

بدوره، أكد رئيس سلطة المياه وجودة البيئة د.يوسف ابراهيم على أهمية المشاركة والتعاون مع جهات الاختصاص والمؤسسات ذات العلاقة والصلة.

واعتبر د.يوسف أن العمل مع البلديات في مجال محطات التحلية وحفر الآبار يسهم في تعزيز صمود المواطنين خاصة في منطقة وادي غزة.

فيما شكر رئيس بلدية وادي غزة محمد أبو حجير رئيس السلطة والمدراء العامون على حسن استقبالهم وضيافتهم واستماعهم لشكاوى البلدية، فيما وعد رئيس السلطة بحل مشاكل البلدية في جانبي المياه والحفاظ على البيئة.

