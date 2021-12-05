عمل الوسطى تنجز 5 مخالصات عمالية بقيمة (32200) شيكل

غزة-الرأي

أنجزت مديرية عمل محافظة الوسطى من خلال قسم علاقات العمل ممثلاً بالأستاذ نهاد الحشاش، 5 مخالصات عمالية جديدة بقيمة 32200 شيكل.

وأشار قسم علاقات العمل إلى أن المخالصة الأولى والثانية والثالثة تمت بين ثلاث عمال كانوا يعملون في شركة اليرموك الهندسية بقيمة 27880 شيكل، في حين كانت المخالصة الرابعة لمعلمة رياض أطفال كانت تعمل في جمعية أصدقاء بلا حدود بقيمة 820 شيكل، والمخالصة الخامسة لعامل كان يعمل في منجرة الفن الحديث بقيمة 3500 شيكل.

وتعمل وحدة علاقات العمل على حل النزاعات العمالية بالطرق الودية بين طرفي الإنتاج وتحصيل الحقوق العمالية وإبرام مخالصات عمالية وفقا لقانون العمل رقم 7 لسنة 2000.

