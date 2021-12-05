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الإقامات وشؤون الأجانب تُصدر أكثر من 500 وثيقة خلال نوفمبر

05 كانون أول / ديسمبر 2021 10:34

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غزة-الرأي

أصدرت الإدارة العامة للإقامات وشؤون الأجانب والمغتربين بوزارة الداخلية-الشق المدني 592 وثيقة للزوار الأجانب والمغتربين خلال شهر تشرين ثاني/ نوفمبر الماضي.

وأوضح تقرير صادر عن الإدارة أن دائرة الإقامات وشؤون الأجانب أنجزت 342 معاملة، شملت 183 طلب موافقة دخول زائر أجنبي وأجنبي من أصل فلسطيني، و107 طلب موافقة إذن دخول متعدد السفر ، بالإضافة إلى 52 معاملة تنوعت بين (طلب إقامة سنوية تجديد "6 شهور" - طلب تسجيل دخول متأخر- إقامة متأخر - طلب تصريح اقامة مؤقتة- طلب إقامة سنوية لأول مرة (بطاقة إقامة).

وأشار إلى أن دائرة شؤون المغتربين أصدرت 250 معاملة عبر مكتبها الرئيسي، شملت 29 إفادة حركة معبر ، و93 إفادة استعلام مغادرة مواطن بالخارج ومواطن له حق المغادرة والعودة، و49 إفادة تنوعت بين (إقامة-عدم إقامة - عدم ممانعة لدخول فلسطيني مغترب)، بالإضافة إلى 79 معاملة تنوعت بين (إثبات حالة وجود في قطاع غزة - إثبـــات وصول - إثبــات مغادرة).

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