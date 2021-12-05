"الجوازات" تُصدر أكثر من 5 آلاف معاملة للمواطنين خلال نوفمبر

غزة-الرأي

أصدرت الإدارة العامة للجوازات بوزارة الداخلية والأمن الوطني - الشق المدني 5 آلاف 323 معاملة رسمية، وذلك عبر مكاتبها المنتشرة بمديريات محافظات قطاع غزة الخمس "غزة -الشمال -الوسطى -خانيونس -رفح" خلال نوفمبر الماضي.

وأوضح تقرير صادر عن إدارة الجوازات إنجازها " 177" معاملة إضافة أبناء من إجمالي المعاملات التي سُلمت للمواطنين في قطاع غزة، بالإضافة إلى إتمام "548" معاملة تمديد جواز لأول مرة، وكذلك "49" معاملة تمديد لثاني مرة.

وأفاد أن الإدارة أتمت إجراء "68" معاملة تظهير لبيانات جوازات السفر و"14" معاملة تنوعت ما بين (صورة طبق الأصل- ولمن يهمه الأمر، في حين أجرت عمليات تغذية لنحو "4467" معاملة.