وكالة الرأي الفلسطينية "الأوروبي": إنهاء معاناة مريض بآلام العصب "ثلاثي التوأم" وكالة الرأي الفلسطينية حماس تعلن بدء فعاليات انطلاقتها الـ34 "درع القدس وطريق التحرير" وكالة الرأي الفلسطينية سلطة المياه والتعليم تؤكدان على اهمية ترشيد استهلاك المياه وكالة الرأي الفلسطينية وزارة العمل تنجز مخالصتين عماليتين جديدتين وكالة الرأي الفلسطينية جماهير ولاعبي كرة القدم في غزة يساندون النجم "محمد أبو تريكة" وكالة الرأي الفلسطينية "هنية" يبارك انطلاقة الموسم الرياضي الجديد وكالة الرأي الفلسطينية "الجوازات" تُصدر أكثر من 5 آلاف معاملة للمواطنين خلال نوفمبر وكالة الرأي الفلسطينية الإقامات وشؤون الأجانب تُصدر أكثر من 500 وثيقة خلال نوفمبر وكالة الرأي الفلسطينية مديرية عمل الوسطى تواصل جولاتها الميدانية والتفتيشية وكالة الرأي الفلسطينية حالة وفاة و69 إصابة بكورونا في غزة خلال 24 ساعة
أخبار » الأخبار الحكومية

"الجوازات" تُصدر أكثر من 5 آلاف معاملة للمواطنين خلال نوفمبر

05 كانون أول / ديسمبر 2021 10:36

11
11

غزة-الرأي

أصدرت الإدارة العامة للجوازات بوزارة الداخلية والأمن الوطني - الشق المدني 5 آلاف 323 معاملة رسمية، وذلك عبر مكاتبها المنتشرة بمديريات محافظات قطاع غزة الخمس "غزة -الشمال -الوسطى -خانيونس -رفح" خلال نوفمبر الماضي.

وأوضح تقرير صادر عن إدارة الجوازات إنجازها " 177" معاملة إضافة أبناء من إجمالي المعاملات التي سُلمت للمواطنين في قطاع غزة، بالإضافة إلى إتمام "548" معاملة تمديد جواز لأول مرة، وكذلك "49" معاملة تمديد لثاني مرة.

وأفاد أن الإدارة أتمت إجراء "68" معاملة تظهير لبيانات جوازات السفر و"14" معاملة تنوعت ما بين (صورة طبق الأصل- ولمن يهمه الأمر، في حين أجرت عمليات تغذية لنحو "4467" معاملة.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

كلية مجتمع الأقصى تنفذ حملة كشف طبي مجاني للأسنان لطلبتها

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟