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جماهير ولاعبي كرة القدم في غزة يساندون النجم "محمد أبو تريكة"

05 كانون أول / ديسمبر 2021 10:47

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غزة-الرأي

عبرت جماهير كرة القدم الفلسطينية عن تضامنها مع النجم المصري محمد أبو تريكة، في وجه الحملات التحريضية التي أطلقتها ضده بعض وسائل الإعلام والمنظمات الإنجليزية والغربية.
وتزينت مدرجات الملاعب ومنها استاد فلسطين وكذلك حملت الجماهير يافطات تحمل عبارة " كلنا أبو تريكة" أثناء مباريات دوري كرة القدم التي انطلقت اليوم السبت على ملاعب محافظات غزة، مع افتتاح الموسم الكروي الجديد.
وتأتي الحملة التي يرعاها المجلس الأعلى للشباب والرياضة في غزة، ضمن حالة تفاعل كبيرة لدى الجمهور الفلسطيني والأندية والرياضيين وصفحات التواصل الاجتماعي حيث أصبح تريند كلنا أبو تريكة يتصدر كافة المواقع والصفحات، مع تضامن عربي وإسلامي كبير مع موقف أبو تريكة شهد مشاركة من رياضيين ونجوم وفنانين معروفين.
يذكر أن موقف أبو تريكة خلال حديثه عبر قنوات ( بي أون سبورتس) الرافض لمظاهر المثلية الجنسية في الدوري الإنجليزي أثار الحملة ضده من قبل وسائل الإعلام الإنجليزية والغربية والتي طالبت بإبعاد أبو تريكة عن المشاركة في استديوهات تحليل مباريات الدوري الإنجليزي.
 

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