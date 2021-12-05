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وزارة العمل تنجز مخالصتين عماليتين جديدتين

05 كانون أول / ديسمبر 2021 10:58

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غزة-الرأي

أنجز قسم المخالصات العمالية وحل النزاعات بوحدة علاقات العمل التابعة لوزارة العمل، مخالصة عمالية جديدة بقيمة 3500 شيكل بين شركة الواحة سنتر للملابس الرجالية وأحد العاملين الذين انتهى عملهم لدى الشركة.
وفي ذات السياق، أنجز قسم علاقات العمل بمديرية عمل محافظة رفح ممثلا برئيس القسم أ. عمر خليل أبو شاويش، مخالصة عمالية بين صاحب المجمع الصناعي الحديث للأثاث أ. محمد يحيى مصطفى النجار وأحد عماله بمبلغ وقدره 2206شيكل.
وتعمل وحدة علاقات العمل على حل النزاعات العمالية بالطرق الودية بين طرفي الإنتاج، وتحصيل الحقوق العمالية، وإبرام مخالصات عمالية وفقاً لقانون العمل رقم 7لسنة 2000.
 

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