سلطة المياه والتعليم تؤكدان على اهمية ترشيد استهلاك المياه

غزة-الرأي

استقبل رئيس سلطة المياه وجودة البيئة د.يوسف ابراهيم وفد من وزارة التربية والتعليم العالي تمثل بمشرف محطات التحلية في الوزارة م.ابراهيم الايوبي ورئيس قسم الانشطة المدرسية في وزارة التربية والتعليم أ.مازن البطنيجي.

واكد الطرفان على أهمية الترشيد في استهلاك المياه نظرا لوجود أزمة حقيقية في القطاع المائي، موضحين أن الهدف الاساسي هو تحقيق المصلحة العامة في قطاعي المياه والبيئة.

واعتبر مدير وحدة الشؤون التنظيمية والرقابة المائية م.سامح أبو زعنونة في سلطة المياه وجودة البيئة أن التعاون متبادل ومشترك بين السلطة ووزارة التربية والتعليم من خلال تبادل قواعد البيانات المتعلقة بمحطات التحلية وآبار المياه.

وأكد رئيس سلطة المياه وجودة البيئة د.يوسف ابرهيم على أن السلطة تولي بالغ الاهتمام بمتطلبات وزارة التربية والتعليم العالي التي تخدم ما يقارب 40 % من أفراد المجتمع الفلسطيني موزعة النسبة على ما يقارب 700 مدرسة حكومة ووكالة.

