وكالة الرأي الفلسطينية العدل تدين قتل الاحتلال لابو سلمية داعية لتوفير الحماية الدولية للفلسطينين وكالة الرأي الفلسطينية "الاعلام الحكومي" يستقبل وفداً من التعليم لتعزيز التعاون المشترك وكالة الرأي الفلسطينية الصحة تنفذ جلسة دعم نفسي للجرحى في خانيونس وكالة الرأي الفلسطينية الزراعة تساهم بـ10000 شتلة ضمن حملة "خضراء بسواعد شبابنا" وكالة الرأي الفلسطينية المالية تستقبل وفداً من جامعة الإسراء وكالة الرأي الفلسطينية وكيل وزارة المالية يستقبل وفداً من نقابة مكاتب التاكسيات وكالة الرأي الفلسطينية شرطة بلديـــات الشمال تُتلف "100" دجاجة مريضة وكالة الرأي الفلسطينية ديوان الفتوى يصدر العدد الخاص بالعلامات التجارية (66) وكالة الرأي الفلسطينية نقل الأسير ناصر أبو حميد إلى المستشفى بوضع صحي سيء وكالة الرأي الفلسطينية بلدية دير البلح تشرع بتشجير عدد من شوارع المدينة
أخبار » الأخبار الحكومية

بلدية دير البلح تسلم مهام العمل لـ" أصحاب الهمم" لساعتين

05 كانون أول / ديسمبر 2021 11:48

الوسطى- الرأي

سلمت بلدية دير البلح وسط قطاع غزة مهام العمل لعدد من أصحاب "الهمم العالية" من ذوي الإعاقة، حيث تم تعريفهم بالبلدية وآلية العمل بها ليتمكنوا من إدارتها في هذا اليوم بحضور رئيس البلدية.

وقال رئيس البلدية دياب الجرو إن هذه الخطوة جاءت ضمن فعاليات البلدية لمشاركة ذوي الإعاقة في يومهم العالمي الذي يصادف الثالث من شهر ديسمبر، مؤكداً على ضرورة الاهتمام بهذه الشريحة من أبناء شعبنا الذين ضحوا بدمائهم وقدموا الغالي والنفيس من أجل الوطن وفلسطين، متمنياً أن يكونوا أصحاب قرار ونافذين في المجتمع ويأخذوا مكانتهم ودورهم التي يستحقونها.

وقام أصحاب الهم العالية بمتابعة شؤون البلدية والتوقيع على المعاملات المتعلقة بالمواطنين، كما تم عقد جلسة خاصة بهم خلصوا من خلالها إلى مجموعة من التوصيات وتم مناقشتها مع رئيس البلدية لاعتمادها.

وتم خلال اليوم زيارة أقسام البلدية والتعبير عن شكرهم للموظفين على سعيهم المستمر لتقديم الخدمات للمواطنين وشملت الزيارة قسم الشؤون الإدارية، قسم المساحة، الحرف والمهن، الجباية، الخدمات، قلم الجمهور.

بدورهم عبروا عن شكرهم وتقديرهم لرئيس البلدية على هذه الفعالية وإتاحة الفرصة لهم للاطلاع على أعمال البلدية ومتابعتها، شاكرين الموظفين على جهدهم في توفير الخدمات للمواطنين، مؤكدين أن الإعاقة ليس إعاقة اليد أو الأرجل بل إعاقة النفس والنظرة السلبية للإعاقة.

وعلى هامش الفعالية شارك أصحاب الهمم العالية في فعالية الحملة الوطنية للتطوع (خضراء بسواعد شبابنا) حيث تم زراعة عدد من الأشتال في ساحة البلدية.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

كلية مجتمع الأقصى تنفذ حملة كشف طبي مجاني للأسنان لطلبتها

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟