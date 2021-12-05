بلدية دير البلح تسلم مهام العمل لـ" أصحاب الهمم" لساعتين

الوسطى- الرأي

سلمت بلدية دير البلح وسط قطاع غزة مهام العمل لعدد من أصحاب "الهمم العالية" من ذوي الإعاقة، حيث تم تعريفهم بالبلدية وآلية العمل بها ليتمكنوا من إدارتها في هذا اليوم بحضور رئيس البلدية.

وقال رئيس البلدية دياب الجرو إن هذه الخطوة جاءت ضمن فعاليات البلدية لمشاركة ذوي الإعاقة في يومهم العالمي الذي يصادف الثالث من شهر ديسمبر، مؤكداً على ضرورة الاهتمام بهذه الشريحة من أبناء شعبنا الذين ضحوا بدمائهم وقدموا الغالي والنفيس من أجل الوطن وفلسطين، متمنياً أن يكونوا أصحاب قرار ونافذين في المجتمع ويأخذوا مكانتهم ودورهم التي يستحقونها.

وقام أصحاب الهم العالية بمتابعة شؤون البلدية والتوقيع على المعاملات المتعلقة بالمواطنين، كما تم عقد جلسة خاصة بهم خلصوا من خلالها إلى مجموعة من التوصيات وتم مناقشتها مع رئيس البلدية لاعتمادها.

وتم خلال اليوم زيارة أقسام البلدية والتعبير عن شكرهم للموظفين على سعيهم المستمر لتقديم الخدمات للمواطنين وشملت الزيارة قسم الشؤون الإدارية، قسم المساحة، الحرف والمهن، الجباية، الخدمات، قلم الجمهور.

بدورهم عبروا عن شكرهم وتقديرهم لرئيس البلدية على هذه الفعالية وإتاحة الفرصة لهم للاطلاع على أعمال البلدية ومتابعتها، شاكرين الموظفين على جهدهم في توفير الخدمات للمواطنين، مؤكدين أن الإعاقة ليس إعاقة اليد أو الأرجل بل إعاقة النفس والنظرة السلبية للإعاقة.

وعلى هامش الفعالية شارك أصحاب الهمم العالية في فعالية الحملة الوطنية للتطوع (خضراء بسواعد شبابنا) حيث تم زراعة عدد من الأشتال في ساحة البلدية.