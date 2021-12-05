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بلدية دير البلح تشرع بتشجير عدد من شوارع المدينة

05 كانون أول / ديسمبر 2021 12:17

الوسطى- الرأي

برعاية وزارة الحكم المحلي والشراكة مع الهيئة العامة للشباب والثقافة شاركت بلدية دير البلح وسط قطاع غزة في الحملة المجتمعية الكبرى للتطوع (خضراء بسواعد شبابنا).

وانطلقت الحملة من داخل مدرسة عبد الكريم العكلوك للبنين والتي تم افتتاحها مؤخراً وزراعة العديد من الأشتال بحضور ومشاركة طلاب المدرسة وعدد من الفرق الشبابية وبعد الشخصيات.

وأكدت البلدية أن هذه الفعالية تأتي في إطار تعزيز ثقافة العمل التطوعي في المجتمع وترسيخه كفكر ومنهج إنساني، وزرع روح المسؤولية الاجتماعية لديهم وتعزيز دورهم المؤثر في المجتمع.

وبينت أنه سيتم زراعة 400 شتلة خلال الحملة في العديد من شوارع المدينة، مشيرة إلى بدء التشجير في امتداد شارع الشهداء، شارع صلاح الدين فيما سيستمر زراعة الأشجار خلال الأيام القادمة في العديد من الشوارع الأخرى لحين استكمال كافة الأعمال المطلوبة والظهور بمظهر جمالي للمدينة.

كما قامت البلدية بحملة لتشجير مدخل البلدية بمشاركة عدد من ذوي الاحتياجات الخاصة خلال الاحتفال باليوم العالمي لذوي الاحتياجات.

وعبرت البلدية عن شكرها لكافة الأطراف المشاركة في هذا العمل متمنية استمرار الاعمال التطوعية التي تعزيز روح العمل الجماعي.

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