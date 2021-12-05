ديوان الفتوى يصدر العدد الخاص بالعلامات التجارية (66)

غزة-الرأي

أعلن ديوان الفتوى والتشريع بغزة اليوم الأحد عن إصدار العدد الخاص بالعلامات والشركات التجارية رقم (66) من الجريدة الرسمية (الوقائع الفلسطينية).

وأوضح أ. محمد رياض الزهارنة مدير دائرة الوقائع الفلسطينية والمطبوعات والنشر أن العدد (66) تضمن نشر تسجيل العلامات التجارية المقدمة لوزارة الاقتصاد الوطني بالإضافة لامتيازات الاختراعات والرسوم والبراءات والتغييرات والتعديلات التي أجريت على علامات تجارية سابقة، مشيراً إلى أن هذا العدد احتوى على (222) صفحة.

ودعا أ. الزهارنة كافة الشركات وأصحاب العلامات التجارية والمحاميين والوكلاء وكل من يرغب في اقتناء هذا العدد بزيارة مقر ديوان الفتوى والتشريع الكائن في الطابق الرابع من مبنى الطابو خلال أوقات الدوام الرسمي.ديوان الفتوى والتشريع يعلن عن إصدار العدد الخاص بالعلامات التجارية (66)

ديوان الفتوى والتشريع / العلاقات العامة والاعلام

أعلن ديوان الفتوى والتشريع بغزة اليوم الأحد الموافق 5/12/2021 عن إصدار العدد الخاص بالعلامات والشركات التجارية رقم (66) من الجريدة الرسمية (الوقائع الفلسطينية).

وأوضح أ. محمد رياض الزهارنة مدير دائرة الوقائع الفلسطينية والمطبوعات والنشر أن العدد (66) تضمن نشر تسجيل العلامات التجارية المقدمة لوزارة الاقتصاد الوطني بالإضافة لامتيازات الاختراعات والرسوم والبراءات والتغييرات والتعديلات التي أجريت على علامات تجارية سابقة، مشيراً إلى أن هذا العدد احتوى على (222) صفحة.

ودعا أ. الزهارنة كافة الشركات وأصحاب العلامات التجارية والمحاميين والوكلاء وكل من يرغب في اقتناء هذا العدد بزيارة مقر ديوان الفتوى والتشريع الكائن في الطابق الرابع من مبنى الطابو خلال أوقات الدوام الرسمي.

