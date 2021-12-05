شرطة بلديـــات الشمال تُتلف "100" دجاجة مريضة

شمال غزة- الرأي

ضبطت دائرة شرطة البلديات بمحافظة شمال قطاع غزة كميةً من الدجاج اللاحم المريض تقدر بــ"100" دجاجة، خلال جولة رقابية وتفتيشية لها برفقة موظفي قسم الصحة في بلدية جباليا النزلة على أسواق المحافظة.

وذكر الرائد مازن الكحلوت مدير دائرة شرطة البلديات في محافظة الشمال أن عناصر شرطة البلديات ضبطت برفقة موظفي قسم الصحة الكمية المذكورة في محل لأحد الباعة خلال جولةٍ ميدانية رقابية مشتركة على محلات بيع الدواجن اللاحم في سوق معسكر جباليا.

وبيّن الرائد الكحلوت أنه وبعد الفحص والمعاينة تبين أن الدجاج مريض وهو غير صالح للاستهلاك الآدمي، لافتا إلى أنه تم إتلاف كامل الكمية في مكب النفايات التابع للبلدية حسب الأصول، واستكمال الإجراءات القانونية بحق البائع المخالف