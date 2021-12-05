وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يواصل "الإهمال الطبي" بحق الأسيرة جعابيص وكالة الرأي الفلسطينية العدل تدين قتل الاحتلال لابو سلمية داعية لتوفير الحماية الدولية للفلسطينين وكالة الرأي الفلسطينية "الاعلام الحكومي" يستقبل وفداً من التعليم لتعزيز التعاون المشترك وكالة الرأي الفلسطينية الصحة تنفذ جلسة دعم نفسي للجرحى في خانيونس وكالة الرأي الفلسطينية الزراعة تساهم بـ10000 شتلة ضمن حملة "خضراء بسواعد شبابنا" وكالة الرأي الفلسطينية المالية تستقبل وفداً من جامعة الإسراء وكالة الرأي الفلسطينية وكيل وزارة المالية يستقبل وفداً من نقابة مكاتب التاكسيات وكالة الرأي الفلسطينية شرطة بلديـــات الشمال تُتلف "100" دجاجة مريضة وكالة الرأي الفلسطينية ديوان الفتوى يصدر العدد الخاص بالعلامات التجارية (66) وكالة الرأي الفلسطينية نقل الأسير ناصر أبو حميد إلى المستشفى بوضع صحي سيء
أخبار » الأخبار الحكومية

المالية تستقبل وفداً من جامعة الإسراء

05 كانون أول / ديسمبر 2021 12:48

غزة- الرأي

استقبل وكيل وزارة المالية عوني الباشا وفداً من جامعة الاسراء لمناقشة بعض القضايا المتعلقة بالجامعة.

وشارك بالوفد نائب رئيس الجامعة للشؤون الإدارية والمالية د.أحمد الحساينة، والمدير المالي بالجامعة د.محمد ابو يوسف، والمستشار القانوني حجازي القرشلي.

ورحب الباشا بالوفد الزائر، مؤكدا سعي وزارته لدعم المسيرة التعليمية، وحل أي إشكالية تتعلق بالجامعات والكليات.

وأشاد الحساينة بانفتاح وزارة المالية على كل القطاعات، مثمنا جهودها في دعمهم المسيرة التعليمية.

واتفق الطرفان على استمرار التنسيق والتواصل الدائم بما يفتح آفاق تعاون جديدة.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

كلية مجتمع الأقصى تنفذ حملة كشف طبي مجاني للأسنان لطلبتها

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟