المالية تستقبل وفداً من جامعة الإسراء

غزة- الرأي

استقبل وكيل وزارة المالية عوني الباشا وفداً من جامعة الاسراء لمناقشة بعض القضايا المتعلقة بالجامعة.

وشارك بالوفد نائب رئيس الجامعة للشؤون الإدارية والمالية د.أحمد الحساينة، والمدير المالي بالجامعة د.محمد ابو يوسف، والمستشار القانوني حجازي القرشلي.

ورحب الباشا بالوفد الزائر، مؤكدا سعي وزارته لدعم المسيرة التعليمية، وحل أي إشكالية تتعلق بالجامعات والكليات.

وأشاد الحساينة بانفتاح وزارة المالية على كل القطاعات، مثمنا جهودها في دعمهم المسيرة التعليمية.

واتفق الطرفان على استمرار التنسيق والتواصل الدائم بما يفتح آفاق تعاون جديدة.