"الاعلام الحكومي" يستقبل وفداً من التعليم لتعزيز التعاون المشترك

غزة- الرأي

استقبل المكتب الإعلامي الحكومي، اليوم الأحد، وفداً من العلاقات العامة في وزارة التربية والتعليم في غزة، لتعزيز التعاون المشترك وتطوير العمل الإعلامي لدى المؤسسات الحكومية وتبادل الخبرات اللازمة لرفع كفاءة العاملين بشكل عام وخدمة الجمهور بشكل خاص.

وكان في استقبال الوفد سلامة معروف رئيس المكتب الإعلامي الحكومي، ود. تيسير محيسن مستشارة الوزارة للشؤون الخارجية، ومحمود الفرا مدير العلاقات العامة، بينما ترأس أحمد النجار، مدير عام العلاقات العامة والإعلام، وفد وزارة التربية والتعليم والذي ضم لفيفا من المدراء.

وجاءت هذه الزيارة في سبيل تعزيز التعاون المشترك لتطوير عمل دوائر العلاقات العامة والاعلام في المؤسسات الحكومية، وتغطية أنشطة وزارة التربية والتعليم المختلفة، وتوفير دورات تسهم برفع كفاءة طاقم العمل بشكل تخصصي.

ورحب معروف بالوفد الضيف، مشيرا إلى أهمية دور التعليم في بناء المعرفة لدى الأجيال، ومدى مواكبته للتطور التكنولوجي الحاصل، وكيف أنه يسهم في رفع مدارك الدراسين.

وشدد معروف على أن المكتب الإعلامي الحكومي كان وسيبقى الداعم الأول لكل ما من شأنه خدمة المجتمع والقضية الفلسطينية وتقديم الخدمات والمعرفة والتدريب اللازمين لتطوير دوائر الاعلام في المؤسسات الحكومية.

من جهته، أشاد أحمد النجار مدير عام العلاقات العامة والإعلام بدور المكتب الإعلامي الحكومي في جميع المحافل والظروف وخدمته بشكل أساسي لكل ما يخص الوسط الإعلامي من عقد دورات تدريبية وورش عمل متخصصة أو نشر المعرفة بشكل منهجي وسليم. مبينا سعي الوزارة لعقد دورات مشتركة وتعزيز سبل التعاون المشترك بكل الطرق الممكنة.

وقدم وفد وزارة التربية والتعليم في قطاع غزة درعاً تكريماً لدور المكتب الإعلامي الحكومي وتبيان الإنجازات الحكومية بجهد متواصل للجمهور، ودورها الموازي أيضا في رعاية الكلمة وفرسان الكلمة وتسخير كافة الإمكانات لرفع القضية الفلسطينية في المحافل العربية والدولية بشكل عام.