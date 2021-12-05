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العدل تدين قتل الاحتلال لابو سلمية داعية لتوفير الحماية الدولية للفلسطينين

05 كانون أول / ديسمبر 2021 01:05

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غزة-الرأي

نددت وزارة العدل بجريمة الإعدام التي ارتكبها جنود الاحتلال الإسرائيلي بحق شاب فلسطيني من القدس المحتلة وهو مصاب وملقى على الأرض عاجزا عن الحركة.


وعدت الوزارة في بيان وصل " الراي" نسخة عنه قتل الاحتلال للشاب محمد شوكت أبو سليمة "25" عاماً بالقرب من باب العمود بالقدس المحتلة وهو ينزف دماً  جريمة قتل متعمد وتستحق الملاحقة القانونية السريعة وتقديم الجناة إلى المحكمة الجنائية الدولية فوراً دون مماطلة وفتح ملف جرائم الإعدام خارج نطاق القانون التي يرتكبها الاحتلال في القدس وباقي الأراضي المحتلة.


وأكدت الوزارة أن الملاحقة التي يقوم بها الاحتلال لذوي الشهداء والتضييق عليهم وتفجير منازلهم هي سياسة عقاب جماعي تستوجب التصدي لها بقوة وتوفير الحماية الدولية لأبناء الشعب الفلسطيني.
 

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