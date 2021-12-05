بلدية الزوايدة وسلطة المياه يبحثان جمله من القضايا

غزة-الرأي

استقبل رئيس سلطة المياه وجودة البيئة د.يوسف ابراهيم رئيس بلدية الزوايدة أ.سامي ابو محيسن برفقة عدد من المدراء العامون في البلدية.

جاءت الزيارة لتهنئة د.يوسف ابراهيم كرئيس سلطة المياه وجودة البيئة بالاضافة الى طرح عدة قضايا ومشكلات متعلقة ببلدية الزوايدة.

وأفاد رئيس بلدية الزوايدة أ.سامي أبو محيسن أن منطقة الزوايدة تعتبر منطقة زراعية مساحتها تقدر ب7200دونم.

بدوره، اكد رئيس سلطة المياه وجودة البيئة د.يوسف ابراهيم أن الواقع المائي في قطاع غزة يتعرض للكثير من المعيقات لعل من أبرزها سياسات وتقييد الاحتلال الاسرائيلي بالاضافة لبعض الممارسات العشوائية من قبل بعض المواطنين .

وفي اطار التنسيق بين السلطة والبلديات، أكد د.يوسف ابراهيم أن سلطة المياه وجودة البيئة تمد جسر التعاون لمعظم بلديات قطاع غزة وشجع تحديدا فكرة الاستفادة من مياه الأمطار بدلا من اهدارها وتحويلها لمياه الصرف الصحي.

من جهته ، شدد رئيس بلدبة الزوايدة أ.سامي أبو محيسن على ضرورة توعية الجمهور للاستفادة من مياه الأمطار وترشيد استهلاك المياه أمر مهم يجب التركيز عليه خلال الفترة المقبلة.

من ناحيته ، اكد مدير عام وحدة الشؤون التنظيمية والرقابة المائية في سلطة المياه وجودة البيئة م.سامح أبو زعنونة على أهمية تنظيم حالة الآبار التي تقع ضمن نفوذ بلدية الزوايدة من الناحية القانونية.

وفي ختام الزيارة ، شكر رئيس سلطة المياه وجودة البيئة د.يوسف ابراهيم رئيس بلدية الزوايدة والمدراء العامون غلى زيارتهم المباركة و تقديم درع تكريمي على جهوده المستمرة في خدمة المصلحة العامة.



