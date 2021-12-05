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الصحة تنفذ أنشطة توعوية وتثقيفية لمناهضة العنف

05 كانون أول / ديسمبر 2021 01:21

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غزة-الرأي

 نفذت وزارة الصحة نشاطا توعويا ضمن حملة ال 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة في مدرسة مدرسة جباليا الأساسية للبنات استهدف فئة الطالبات والعديد من معلمات المدرسة.

ونفذت اللقاء كلا من الاخصائية أ. سالي المصري وأ.خديجة الحاج علي من عيادة ابو شباك للصحة النفسية بنشاط توعوي داخل مدرسة جباليا الأساسية للبنات استهدف فئة الطالبات والعديد من معلمات المدرسة.

كما قامت الاخصائية خديجة الحاج بنشاط توعوي للنساء في حي السلام بمدينة جباليا بحضور 25 سيدة من نساء الحي.

الى جانب ذلك تم تنفيذ لقاء تفريغ باللعب ومسرحية دمى حول العنف لمجموعة من طلاب ومعلمات روضة البسمة في غرفة العلاج باللعب في مركز الوسطى ضمن أنشطة حملة "لا للعنف" التي تنفذها الصحة النفسية.

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