بلدية النصيرات تنصب السيدة ماجدة فرج الله رئيساً للبلدية

سلّم رئيس بلدية النصيرات أ. إياد مغاري السيدة/ ماجدة فرج الله منصب رئاسة البلدية لمدة يوم واحد بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة الذي يوافق الثالث من ديسمبر من كل عام.

بدورها؛ أبدت فرج الله سعادتها الغامرة بهذا التشريف، رغم كونه عبئ كبير لحملها آمال وتطلعات ذوي الإعاقة مؤكدة أنها ستبذل أقصى ما تستطيع لاتخاذ قرارات تخدم المواطنين وخصوصاً الشباب والمرأة والأشخاص ذوي الإعاقة، وستعمل على رفع الوعي المجتمعي بحقوقهم وتغيير النظرة المجتمعية لهم، وأضافت أنها تهدف من وراء هذه الخطوة إلى التأكيد أن ذوي الإعاقة جزء أصيل من المجتمع ولديهم القدرة والمسؤولية على تولي أي مهام أو وظيفة تخدم المجتمع.

وقال رئيس بلدية النصيرات أ. اياد مغاري إن تنصيب سيدة من ذوي الإعاقة في منصب رئيس البلدية جاء لتسليط الضوء على قضاياهم وحقوقهم، والتعرف على جوانب أخرى من احتياجات المواطنين، إلى جانب تأكيد احترام وتقدير بلدية النصيرات لذوي الاعاقة وإيماناً بدورهم وقدرتهم على المشاركة وخدمة المجتمع.

وشكرت فرج الله بلدية النصيرات ورئيسها على إتاحة المجال أمامها لتمثيل ذوي الإعاقة وتسلم رئاسة البلدية، مؤكدةً أن البلدية مؤسسة عريقة تخدم كل أفراد المجتمع.

وعقب تسلم فرج الله مهامها قامت باجتماع مع رئيس البلدية واستقبال المواطنين وبجولة في دوائر البلدية المختلفة للتعرف على الموظفين وعمل البلدية، والجهود التي تقوم بها لخدمة المواطنين، إضافة إلى المشاركة في حملة خضراء بسواعد شبابنا والتي انطلقت من مدرسة خالد بن الوليد الثانوية وبمشاركة مديرية التربية والتعليم ووزارة الحكم المحلي وهيئة الشباب والرياضة ولجنة الحي في المنطقة.