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التعليم العالي يُنظم بطولة تنس الطاولة لمؤسسات التعليم العالي

05 كانون أول / ديسمبر 2021 01:28

غزة- الرأي

نظمت وزارة التربية والتعليم العالي بطولة تنس الطاولة المركزية على مستوى مؤسسات التعليم العالي في قطاع غزة بالتعاون مع الاتحاد الفلسطيني لتنس الطاولة.

وحضر البطولة التي عُقدت في الجامعة الإسلامية بغزة د. إبراهيم القدرة الوكيل المساعد للتعليم العالي, وأ. د. ناصر فرحات رئيس الجامعة، وأ. خالد عدوان مدير دائرة الشؤون والخدمات الطلابية، وأ. خالد الجرجاوي رئيس قسم النشاطات الطلابية في التعليم العالي، وأ. بكر مرتجي رئيس قسم الأنشطة الرياضية في التعليم العام.

وأكد القدرة أن هذه البطولة تأتي لتنمية مهارات الطلبة الرياضية وتعزيز الروح الرياضية بين ‏طلبة الجامعات والكليات، مثمنًا روح الحب والأخوة التي يتمتع بها الطلبة والعمل بروح الفريق، مقدمًا الشكر لكل من ساهم في إنجاح البطولة.

وتميزت البطولة بالمهارة والمنافسة بين الطلبة، حيث فاز بالمركز الأول الجامعة الإسلامية، فيما كان المركز الثاني من نصيب جامعة الأقصى، في حين حصلت كلية الرباط الجامعية على المركز الثالث، وكذلك حصلت كلية مجتمع غزة للدراسات السياحية والتطبيقية على المركز الثالث مكرر.

وفي ختام البطولة تم توزيع الكؤوس والهدايا على الفائزين والقائمين على البطولة من حكام ومشرفين.

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