السلامة المرورية تنظم محاضرات توعوية للمصلين

غزة-الرأي

نظمت وزارة النقل والمواصلات بالتعاون مع شرطة المرور ورابطة مساجد قطاع غزة محاضرة توعوية للمواطنين في مسجد الشهيد محمود أبو هين في غزة، حيث شارك في اللقاء أ. طلال القرشلي نائب مدير عام الادارة العامة للهندسة والسلامة المرورية والمقدم أشرف أبوعريبة مدير المعهد المروري في الإدارة العامة للمرور.



حيث تحدث المحاضرون عن أهمية برامج التوعية المرورية التي تقوم بها وزارة النقل والمواصلات وشرطة المرور من أجل تعزيز السلامة المرورية ونشرها في المجتمع الفلسطيني والتي تهدف للحد من الحوادث المرورية.



بدوره، أكد أ. طلال القرشلي على أهمية دور الاسرة في زيادة الوعي المروري لدى أبنائهم وسرد القرشلي بعض النصائح والارشادات للآباء خلال المحاضرة لتوجيه أبنائهم والتي من شانها ان تحافظ على حياتهم.



وتطرق المقدم أشرف أبو عربية الى الحوادث المرورية ومسبباتها وأخطر الاسباب التي تؤدي الى وقوعها وأهمها السرعة الزائدة وأنه يوجد هناك تجاوزات خطيرة من بعض السائقين تتسبب في وقوع الحوادث الخطيرة داعيا السائقين الى ضرورة أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر أثناء القيادة.



وفي نفس السياق ،أشار القرشلي بأن وزارة النقل والمواصلات وبالتعاون مع المعهد المروري شرعت بمحاضرات تثقيفية في رياض الاطفال والمدارس والمساجد من أجل تعزيز ثقافة الوعي المروري لدى المواطنين وللتقليل من الحوادث المرورية.

