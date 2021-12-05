مطير يؤكد على اطلاق العديد من الحملات التطوعية بسواعد شبابنا

غزة-الرأي

أطلقت وزارة الحكم المحلي اليوم الأحد الحملة المجتمعية الكبرى خلال مؤتمر بالتزامن مع اليوم العالمي للتطوع.

وجاء ذلك خلال مؤتمر أطلقته الوزارة بحضور أعضاء من المجلس التشريعي وجهات حكومية وخيرية، حيث قامت بلديات قطاع غزة كافة بزراعة الأشتال في أماكن كانت قد حددت سابقا.

بدوره، أكد وكيل وزارة الحكم المحلي م. سمير مطير على عزم الوزارة لتنفيذ عشرات الحملات التطوعية التي سينفذها الشباب خلال المرحلة المقبلة، مشيرا أن حملة التطوع يجب اتخاذه منهاج يطبق بالتعاون مع كافة الوزارات ومؤسسات المجتمع المدني.

وثمن وكيل الوزارة دور الجهات القائمة على الحملة والمشاركة، وكذلك وسائل الإعلام التي نقلت وقائع المؤتمر وستنقل فعاليات الحملة التي تستمر على مدار أسبوع.

