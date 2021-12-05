أوقاف خان يونس تعقد دورة بعنوان "مهارات استخدام الحاسوب"

خانيونس- الرأي:

عقد قسم القرآن الكريم في مديرية أوقاف خان يونس دورة تدريبية, بعنوان "مهارات استخدام برامج الحاسوب" ,استهدفت موظفي مراكز التحفيظ في مساجد المحافظة, وذلك في اطار رفع جودة أداء العاملين, في مجال تحفيظ كتاب الله.

وأكد مدير مديرية أوقاف خان يونس د. محمد الغلبان, أن هذه الدورة تهدف الى تنمية مهارات استخدام الحاسوب و التعامل الجيد مع برامج الأوقاف الالكترونية المتعلقة بخطة التحفيظ و آلية تنفيذها, منوهاً إلي ضرورة استخدام الوسائل الحديثة و تسخيرها في خدمة التحفيظ لمرتادي المساجد و المراكز من طلاب الحفظ.

وأشار إلي أن الدورة ستعمل على سهولة التواصل والتشبيك المستمر بين المديرية والمحفظين، مثمناً جهود القائمين علي هذه الدورات, سائلاً المولي تعالي أن يجعله في ميزان حسناته.