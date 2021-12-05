وكالة الرأي الفلسطينية الأسير الفسفوس يعانق الحرية بعد إضراب استمر 131 يومًا وكالة الرأي الفلسطينية مطير يؤكد على اطلاق العديد من الحملات التطوعية بسواعد شبابنا وكالة الرأي الفلسطينية السلامة المرورية تنظم محاضرات توعوية للمصلين وكالة الرأي الفلسطينية التعليم العالي يُنظم بطولة تنس الطاولة لمؤسسات التعليم العالي وكالة الرأي الفلسطينية "الشباب والثقافة" تطلق حملة مجتمعية بمناسبة اليوم العالمي للتطوع وكالة الرأي الفلسطينية بلدية النصيرات تنصب السيدة ماجدة فرج الله رئيساً للبلدية وكالة الرأي الفلسطينية الصحة تنفذ أنشطة توعوية وتثقيفية لمناهضة العنف وكالة الرأي الفلسطينية آلية السفر عبر معبر رفح غدًا الاثنين وكالة الرأي الفلسطينية بلدية الزوايدة وسلطة المياه يبحثان جمله من القضايا وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يواصل "الإهمال الطبي" بحق الأسيرة جعابيص
أخبار » الأخبار الحكومية

أوقاف خان يونس تعقد دورة بعنوان "مهارات استخدام الحاسوب"

05 كانون أول / ديسمبر 2021 01:53

خانيونس- الرأي:

عقد قسم القرآن الكريم في مديرية أوقاف خان يونس دورة تدريبية, بعنوان "مهارات استخدام برامج الحاسوب" ,استهدفت موظفي مراكز التحفيظ في مساجد المحافظة, وذلك في اطار رفع جودة أداء العاملين, في مجال تحفيظ كتاب الله.

وأكد مدير مديرية أوقاف خان يونس د. محمد الغلبان, أن هذه الدورة تهدف الى تنمية مهارات استخدام الحاسوب و التعامل الجيد مع برامج الأوقاف الالكترونية المتعلقة بخطة التحفيظ و آلية تنفيذها, منوهاً إلي ضرورة استخدام الوسائل الحديثة و تسخيرها في خدمة التحفيظ لمرتادي المساجد و المراكز من طلاب الحفظ.

وأشار إلي أن الدورة ستعمل على سهولة التواصل والتشبيك المستمر بين المديرية والمحفظين، مثمناً جهود القائمين علي هذه الدورات, سائلاً المولي تعالي أن يجعله في ميزان حسناته.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

كلية مجتمع الأقصى تنفذ حملة كشف طبي مجاني للأسنان لطلبتها

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟