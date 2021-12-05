العدل تواصل اجتماعاتها لإعداد مشروع نظام الوساطة

غزة- الرأي:

واصلت لجنة قانونية من وازرة العدل اجتماعاتها الخاصة لإعداد مشروع نظام الوساطة واعتماد الوسطاء، المكونة من الأستاذ محمود البلعاوي رئيساً وبعضوية كل من الأستاذة الاء عبد الغفور والأستاذ محمود جبر.



وأوضح البلعاوي بأنه أمام التطور المستمر للمعاملات المدنية والتجارية وبالإضافة الى طول المدة التي تستغرقها المنازعات أمام القضاء، أصبح من الضروري البحث عن وسائل بديلة لحل النزاعات، وابتكار آليات قانونية جديدة تمكَن الأطراف من حل خلافاتهم بشكل سريع، عادل وفعال، وبالتالي تضمن لهم المرونة والسرعة والحفاظ على السرية وضمان مشاركة الأطراف في إيجاد الحلول المناسبة لمنازعاتهم.



وتتابع اللجنة اجتماعاتها لإعداد النظام الذي ينظم عملية الوساطة في كافة أنواع النزاعات التي يجوز الصلح فيها، بما لا يتعارض مع مقتضيات النظام العام وأحكام التشريعات النافذة بفلسطين.

