وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يحرم عائلات أسرى من زيارتهم بسجن "عوفر" وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يفرج عن الطالبة شذى الطويل وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يغلق طرقا في سلوان جنوب الأقصى وكالة الرأي الفلسطينية 3 وفيات و275 إصابة بفيروس "كورونا" بغزة والضفة وكالة الرأي الفلسطينية بعد استدعائه... الاحتلال يعتقل شابا من طوباس المحتلة وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يُضيق على أهالي سلوان بإغلاق الطرق والاقتحامات وكالة الرأي الفلسطينية تدهور خطير على صحة الأسير العمور في سجون الاحتلال وكالة الرأي الفلسطينية "الحكم المحلي" تطلق حملة تطوعية كبرى في غزة وكالة الرأي الفلسطينية أوقاف خان يونس تعقد دورة بعنوان "مهارات استخدام الحاسوب" وكالة الرأي الفلسطينية الأسير الفسفوس يعانق الحرية بعد إضراب استمر 131 يومًا
أخبار » الأخبار الحكومية

المالية تعلن صرف بدل المواصلات للموظفين كاملاً ونقداً

05 كانون أول / ديسمبر 2021 07:08

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

غزة – الرأي:

أعلنت وزارة المالية في قطاع غزة اليوم الأحد، عزمها صرف بدل المواصلات الخاص بالموظفين كاملا بشكل نقدي.

وبينت الوزارة في تصريح صحفي لها، أن القرار جاء بناء على توجيهات لجنة متابعة العمل الحكومي، ونظراً لإيقاف خطوط الحافلات الخاصة بالموظفين.

ولفتت إلى أن الصرف سيكون مع دفعة الراتب دون إخضاعها لأية خصومات من طرف البنوك، حيث سيتم إضافة قيمة بدل المواصلات بقيد آخر في حساب الموظف.

وقالت: "إن موظفي وزارتي الصحة والتعليم وهيئة المعابر، ونظراً لاستمرار عمل حافلاتهم، سيتم بشكل استثنائي صرف بدل المواصلات الخاص بهم لهذا الشهر ضمن إجمالي الراتب خاضعا لمعادلة الصرف 60% كما كان معمول به في الشهور السابقة".

وأضاف "سيتم ذلك لحين الانتهاء من دراسة وتقييم الواقع الميداني الحقيقي لخطوط الحافلات والمستفيدين منها، حيث سيتوقف بدل المواصلات عن المستفيدين فعليا فقط من الحافلات".

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

كلية مجتمع الأقصى تنفذ حملة كشف طبي مجاني للأسنان لطلبتها

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟