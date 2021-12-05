بلدية رفح تسلّم شابًا من ذوي الإعاقة منصب رئيس للبلدية

غزة- الرأي:

نصّبت بلدية رفح الشاب عبد الرحيم النحال رئيسًا للبلدية، ضمن فعاليات إحياء اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، حيث سلّم رئيس البلدية د. أحمد الصوفي الشاب رئاسة البلدية ليوم واحد، بحضور نائبه أ. محمد دهليز، وعضو المجلس البلدي أ. عدلي ضهير، وعدد من مدراء البلدية.



وقال د. الصوفي إن الاحتفال باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة يحيي في النفوس القيم النبيلة، ويشعر الجميع بمسئولياتهم وواجباتهم تجاههم، مبينًا أن البلدية تبدي اهتمامًا واضحًا بهذه الفئة من خلال تنفيذ برامج تساعدهم على الانخراط أكثر في المجتمع، مشيرًا إلى أن البلدية نفذت مشاريع مواءمة لذوي الإعاقة في كثير من المرافق الخدماتية لتسهيل وصولهم إلى الخدمات، والشوارع من أجل التخفيف عن كاهلهم وإعادة دمجهم في المجتمع، مضيفًا أن البلدية تمنح ذوي الإعاقة تسهيلات بخصوص بعض الخدمات والمعاملات التي يتقدمون بها.



وشكر النحال البلدية على الاحتفاء بهم وإتاحة الفرصة له لإيصال صوت ذوي الإعاقة، ودعا -وهو الموظف بقسم الخدمات بالبلدية- إلى الاهتمام بشكل أكبر بذوي الإعاقة وموائمة كل المرافق، لتشمل كل أنواع الإعاقة بما فيها الإعاقة السمعية، وذلك من خلال توفير مترجم للغة الإشارة، ليسهل على المراجعين من هذه الفئة إتمام معاملاتهم سواءً في البلدية أو في المرافق الحكومية، مؤكدًا أن ذوي الإعاقة جزء من المجتمع، ما يفرض دمجهم وتعزيز ثقتهم بأنفسهم.



وناقش النحال مع الحاضرين من مدراء البلدية دور كل دائرة في موائمة مشاريعها لتخدم ذوي الإعاقة، وتقديم التسهيلات لهم، ودعمهم جهود إشراكهم ودمجهم في المجتمع، وتوعية المجتمع بحقوقهم.

