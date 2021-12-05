الصحة الإسرائيلية تعلن اكتشاف 11 إصابة بـ"أوميكرون"

فلسطين المحتلة - الرأي

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية أنها اكتشف حتى الآن 11 إصابة مؤكدة بالمتحورة "أوميكرون" المشخصة حتى مساء اليوم الأحد.

وذكرت الوزارة أن الإصابات جميعها لعائدين من خارج البلاد، فيما يشتبه بإصابة 24 حالة إضافية بالمتحورة التي ظهرت لأول مرة جنوب أفريقيا.

وأوضحت في بيان صدر عنها، أن أربع إصابات بالمتحورة "أوميكرون" سجلت لأشخاص لم يتلقوا التطعيم المضاد لفيروس كورونا، وعادوا مؤخرا من جنوب أفريقيا.

في حين سجلت إصابة بـ"أوميكرون" لشخص تلقي التطعيم الذي طورته شركة "أسترازينيكا" وعاد مؤخرا من دولة مالاوي في جنوب شرق أفريقيا.

كما شملت الحالات المشخصة بـ"أوميكرون" متطعم (عاد مؤخرا من بريطانيا) ومتطعمة (عادت مؤخرا من جنوب أفريقيا)، تلقيا اللقاح الذي طورته شركة "فايزر" وتلقيا الجرعة الثالثة (المعززة).

ومن بين الحالات المشخصة، مصابان عادا مؤخرا من فرنسا وكانا قد تلقيا اللقاح الذي طورته شركة "فايزر" بما في ذلك الجرعة الثالثة، بالإضافة إلى مصاب عاد مؤخرا من الولايات المتحدة علما بأنه كان قد تلقى الجرعات الثلاث من لقاح شركة "موديرنا".

والحالة الأخيرة المؤكدة، سجلت لشخص خالط أحد العائدين من جنوب أفريقيا، نقل له العدوى بـ"أوميكرون".