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الصحة: استئصال ورم دماغي لمريضة بوضعية الجلوس

06 كانون أول / ديسمبر 2021 08:29

الصحة: استئصال ورم دماغي لمريضة بوضعية الجلوس
الصحة: استئصال ورم دماغي لمريضة بوضعية الجلوس

غزة- الرأي

نجحت الطواقم الطبية برئاسة د. خميس الشيخ ديب استشاري ورئيس قسم جراحة المخ والأعصاب بمجمع الشفاء الطبي، ود. رامي السوسي أخصائي جراحة المخ والأعصاب، بإجراء عملية جراحية نوعية بوضعية الجلوس لمريضة عشرينية.


وأوضح د. الشيخ ديب أن المريضة وصلت لقسم الطوارئ تعاني من صداع وعدم اتزان ودوخة، ومن خلال طلب صور الأشعة المقطعية والرنين المغناطيسي تبين وجود ورم سحائي بحجم" 5×6×7 " في المنطقة الخلفية من الدماغ ضاغط على المخيخ، أدخلت المريضة لقسم العمليات وتم إجراء فتحة بحجم"3×3" سم من خلف الرأس.

حيث تم استئصال الورم بشكل كامل وقد أجريت العملية بوضعية الجلوس حيث تبقي المريضة بوضع جلوس على كرسي العمليات وقد استمرت لخمس ساعات.
 

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