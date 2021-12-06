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يوفنتوس يجتاز جنوه بثنائية في الدوري الإيطالي

06 كانون أول / ديسمبر 2021 09:25

يوفنتوس يجتاز جنوه بثنائية في الدوري الإيطالي
يوفنتوس يجتاز جنوه بثنائية في الدوري الإيطالي

واصل يوفنتوس المضي في مساره الصحيح ببطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم، عقب فوزه 2 / صفر على ضيفه جنوه، اليوم الأحد، في المرحلة السادسة عشر للمسابقة.
وارتفع رصيد يوفنتوس، صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة برصيد 36 لقبا، إلى 27 نقطة، ليتقدم للمركز الخامس بترتيب المسابقة، بفارق 7 نقاط خلف أتالانتا، صاحب المركز الرابع، المؤهل لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.
في المقابل، توقف رصيد جنوه، الذي حقق فوزا وحيدا في مشواره بالمسابقة هذا الموسم، عند 10 نقاط، ليظل في المركز الثامن عشر (الثالث من القاع).
وتقدم يوفنتوس مبكرا عبر نجمه الكولومبي المخضرم خوان كوادرادو في الدقيقة التاسعة، فيما أضاف الأرجنتيني باولو ديبالا الهدف الثاني في الدقيقة 82، ليقتنص الفريق الملقب بـ(السيدة العجوز)، فوزه الرابع في لقاءاته الخمسة الأخيرة بالبطولة.

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