صلاح يغازل برشلونة ويضع ليفربول في مرمى الجماهير!

بعث النجم المصري محمد صلاح، رسائل بالجملة في المقابلة الحصرية، التي أجراها مع مواطنه عمرو أديب، عبر منصة “شاهد”، أبرزهم وأكثرهم أهمية بالنسبة للرأي العام، رسالته الواضحة لمسؤولي ناديه ليفربول، بشأن مفاوضات تجديد عقده، ليضع الإدارة في مرمى جماهير الريدز، تزامنا مع تجدد الشائعات والروايات حول ارتباطه بعملاقي الليغا ريال مدريد وبرشلونة.

وتسيطر حالة من الغموض على ملف عقد صلاح الجديد مع أحمر الميرسيسايد، ما بين مصادر تزعم أن السوبر ستار يشترط الحصول على نصف مليون جنيه إسترليني كراتب أسبوعي مقابل وضع القلم على عقد ارتباطه بقلعة “آنفيلد روود” إلى ما بعد 2023، وتقارير أخرى، تُشير إلى وجود خلاف في وجهات النظر، لتحفظ النادي على شروط الفرعون، من باب الحرص على سياسة الحد الأدنى والأقصى للأجور.

وعندما سُئل عن مستقبله مع ليفربول وآخر مستجدات مفاوضات تجديد العقد، أجاب “لقد تحدثت أكثر من مرة في هذا الأمر، وقلت إن هذا الموضوع لا يتوقف علي، لكنه يعود إلى قرار الإدارة، وقطعا لو كان القرار بيدي، كنت سأستمر، ما المشكلة؟ نريد الوصول إلى اتفاق على العقد الجديد”.

وأضاف “إن الأمور المادية تجعلك ترى كيف يقدرك النادي، صحيح هذا الأمر لا يؤثر على قرارك النهائي، لكن دعنا نتفق أن الأمر المادي يخبرك بأن النادي يقدر ما تقوم به وعلى استعداد لفعل أي شيء للإبقاء عليك، وهذا أمر في غاية الأهمية بالنسبة لي، وأكرر أن القرار برمته لا يتوقف على المال، بالطبع سيعود إلى طموح النادي وما يريده المدرب”.

في سياق آخر، سُئل عن ردة فعله أو انطباعه على التقارير التي وضعت اسمه في جملة مفيدة مع برشلونة مؤخرا، بتوصية من المدرب الجديد تشافي هيرنانديز، فكانت إجابته “كنت سعيدا باهتمام ناد بحجم برشلونة، لكن مرتبط بعقد مع ليفربول، والآن أشعر بالراحة هنا، لكننا لا نعرف ما سيحدث في المستقبل”.

كما تحدث عن خروج كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي من يوفنتوس وبرشلونة الصيف الأخير، قائلا “وضعهما لا يخيفني، لكنه أشبه بالتحدي، وهذا لأنهما يبحثان عن تجربة جديدة ومعرفة ما الذي يستطيعان تحقيقه في مكان آخر، وكيفية تحقيق المزيد من الأرقام القياسية، وفي الأخير الأمر لا يشغلني لأنني أحب المغامرة، وقد عُدت للبريميرليغ مرة أخرى لأثبت للجميع أنني قادر على اللعب في هذا الدوري”.

ويعيش صلاح فترة استثنائية في مسيرته الاحترافية، بفضل بدايته الخيالية مع ليفربول هذا الموسم، والتي أسفرت عن توقيعه على 19 هدفا بالإضافة إلى 8 تمريرات حاسمة من مشاركته في 20 مباراة في مختلف المسابقات، منهم 13 هدفا يحتل بهم صدارة هدافي البريميرليغ.