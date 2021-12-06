الصحة: استخراج دبوس بالمنظار من معدة فتاة دون مضاعفات

غزة- الرأي

تمكن الطاقم الطبي برئاسة رئيس قسم مناظير الجهاز الهضمي بمجمع ناصر الطبي د.علاء الشاعر، من استخراج دبوس بطول 2 سم من معدة فتاة تبلغ من العمر 16 عام، حيث وصفت بالصعبة وذات خطورة عالية.

وأوضح د.الشاعر أن المريضة حضرت الي قسم المناظير بعد ابتلاعها لدبوس، وأجريت لها صورة الأشعة وتبين أن الدبوس عالِق في المعدة، وقد أجريت لها على الفور عملية منظار للمعدة واستخراج الدبوس بعناية تامة دون تعرّض المريضة لمضاعفات أثناء استخراجه وذلك لعدم توفر الامكانيات المناسبة لمثل هذه العمليات بسبب النقص الحاد في مستلزمات المناظير استطاعت المريضة مغادرة قسم المناظير بعد ساعة من اجراء العملية وهي بصحة جيدة.

ووجه د.الشاعر شكره لطاقم مناظير الجهاز الهضمي ولقسم التخدير برئاسة د. نبيل الاسطل ولطبيب التخدير د. محمد صافي لمساهمتهم في انجاح العملية.