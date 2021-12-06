الصحة النفسية تنفذ فعالية لمرضى الغسيل الكلوي

غزة- الرأي

نفذت وحدة الصحة النفسية بمجمع الشفاء الطبي، فعالية حول " الضغوط النفسية الناتجة عن المرض المزمن وسبل الحد منها" لمرضى الغسيل الكلوي"، وذلك بالتعاون مع مركز علاج العقل والجسم.

حيث أشار د. فتحي مكي رئيس وحدة الصحة النفسية بمجمع الشفاء الطبي أن هذه الفعالية تأتي ضمن الأنشطة والفعاليات المستمرة لوحدة الصحة النفسية والدعم النفسي والتي تهدف إلى التخفيف النفسي والجسدي عن المرضى.

و استمرت الفعالية لمدة 4 ساعات متواصلة، ألقتها الأخصائية النفسية أسماء خضوره والمنشطة سناء أهل، تم خلالها توزيع الهدايا الرمزية ولاقت ترحيبا واسعا بين المرضى وذويهم.