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"مُديريات الداخلية" تُصدر 60 ألف معاملة خلال نوفمبر

06 كانون أول / ديسمبر 2021 10:00

"مُديريات الداخلية" تُصدر 60 ألف معاملة خلال نوفمبر

غزة- الرأي

أصدرت مديريات الداخلية الخمس (غزة –الشمال – الوسطى-خانيونسرفح) بوزارة الداخلية -الشق المدني 59 ألف و831 معاملة للمواطنين وذلك خلال شهر نوفمبر الماضي، شملت إنجاز 11 ألف و106 معاملة مواليد ووفيات وسجل سكان في المحافظات.

وأوضحت إحصائية صادرة عن مديريات الداخلية أن دائرة الأحوال المدنية أنجزت 25 ألف و761 معاملة هويات بدل فاقد، وأولي وبطاقات تعريف، و"358"معاملة تصحيح الأحوال المدنية، فيما أتمت دائرة الجوازات 5 آلاف و323 تمديد جوازات وملحقاتها، كما أنجزت دائرة الإقامات "270"معاملة تنوعت بين "بطاقة إقامة – إفادات".

وبيّن التقرير أن دائرة الشئون القانونية أتمت "457"معاملة و13 و437 معاملة تدقيق أحوال مدنية، فيما أنجزت دائرة الشؤون العامة بالمديريات  "393" معاملة تخص الجمعيات وتفتيش كتبة عرائض، وإصدار ألف و499 شهادة حسن سير وسلوك، بينما أنهت دائرة الشئون الإدارية 1227 معاملة.

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