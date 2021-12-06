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إحصائية عمل معابر غزة أمس الأحد

06 كانون أول / ديسمبر 2021 10:07

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

غزة - الرأي

نشرت وزارة المالية في غزة إحصائية عمل دوائر الجمارك بالمعابر يوم أمس الأحد.

وقالت الوزارة، إن الإحصائية جاءت كالتالي:

معبر كرم أبو سالم التجاري

التعامل مع (334) شاحنة
استيراد عدد 277 شاحنة
تصدير عدد 46 شاحنة، 11 شاحنات فارغة
 معبر رفح التجاري:
 استيراد 65 شاحنة تحتوي على(أسماك طازجة، أغنام، أجبان وألبان، سميد، أعلاف، سكاكر وحلويات، أسمنت اسود، كاسات ورق، ورق كرتون، طحين)
تصدير  (4) شاحنات حديد خردة
استمرار اعفاء 9 أصناف أساسية من الرسوم والضرائب الجمركية
كميات البترول الواردة:
استيراد 15 شاحنة سولار
 استيراد شاحنة بنزين واحدة استيراد 21 شاحنة غاز طهي
ادخال 18 شاحنات سولار لمحطة توليد الكهرباء
معبر رفح البري:
متابعة مغادرة 535 مسافر
اتمام اجراءات جمركية لـ 224 مسافر وصلوا من الجانب المصري

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