وكالة الرأي الفلسطينية الأسير ناصر أبو حميد المصاب بالسرطان يواجه وضعاً صحياً مقلقاً وكالة الرأي الفلسطينية "شرطة الرمال" تُنهي خلافاً مالياً بقيمة 18 ألف دولار وكالة الرأي الفلسطينية الصحة: فلسطين خالية من أي إصابة بـ"اوميكرون" وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يهدم مسكناً شرق يطا جنوب الخليل وكالة الرأي الفلسطينية السياحة تثمن دور الصندوق الفلسطيني للتشغيل في التعاون المشترك وكالة الرأي الفلسطينية جودة البيئة تشارك في اجتماع لجنة تسعير خدمات المختبر البيئي وكالة الرأي الفلسطينية سلطة المياه وجودة البيئية تصدر تقرير انجازاتها لشهر أكتوبر وكالة الرأي الفلسطينية الصحة: أقسام الحضانة بالشفاء تستقبل 150 حالة شهرياً وكالة الرأي الفلسطينية "الحكم المحلي" تطلق حملة تطوعية كبرى في غزة وكالة الرأي الفلسطينية القسام يزف مجاهداً ارتقى خلال الإعداد والتجهيز
أخبار » الأخبار الحكومية

خطوات نوعية نحو مؤشرات صحية مميزة

الصحة: أقسام الحضانة بالشفاء تستقبل 150 حالة شهرياً

06 كانون أول / ديسمبر 2021 12:42

الصحة: أقسام الحضانة بالشفاء تستقبل 150 حالة شهرياً
الصحة: أقسام الحضانة بالشفاء تستقبل 150 حالة شهرياً

غزة- الرأي

أكد استشاري ورئيس أقسام الحضانة بمجمع الشفاء الطبي د. ناصر بلبل، على أن إدارة مجمع الشفاء الطبي تولي اهتماماً كبيراً لأقسام الحضانة كونه من الأقسام الأكثر حساسية يعنى بالأطفال الخدج " الولادة المبكرة ".

وأوضح، أن الحضانة تحتوي على الأجهزة والحضانات الحديثة والتي ساعدت بشكل كبير في التعامل مع حالات الأطفال الخدج، فمنذ بداية العام 2021 بدأ العمل مع الخدج بعمر حملي 24-25 أسبوع وبوزن 700 جرام، حيث يتم التعامل وفق البروتوكولات العالمية الحديثة خاصة في مجال التنفس الصناعي والتغذية الوريدية، إضافة إلى الخبرات المتراكمة منذ سنوات في كيفية التعامل مع الحالات.

وبين د. بلبل أن أقسام الحضانة تستقبل شهريا ما يقارب " 150" حالة بمعدل 5-7 حالات يوميا وبمتوسط مكوث أسبوع إلى أسبوعين، من مستشفى الولادة بالمجمع ومن كافة المستشفيات الحكومية.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

طلبة العلاقات العامة بكلية المجتمع ينظمون زيارة لمثيلتها بوزارة الداخلية

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟