الصحة: أقسام الحضانة بالشفاء تستقبل 150 حالة شهرياً

غزة- الرأي

أكد استشاري ورئيس أقسام الحضانة بمجمع الشفاء الطبي د. ناصر بلبل، على أن إدارة مجمع الشفاء الطبي تولي اهتماماً كبيراً لأقسام الحضانة كونه من الأقسام الأكثر حساسية يعنى بالأطفال الخدج " الولادة المبكرة ".

وأوضح، أن الحضانة تحتوي على الأجهزة والحضانات الحديثة والتي ساعدت بشكل كبير في التعامل مع حالات الأطفال الخدج، فمنذ بداية العام 2021 بدأ العمل مع الخدج بعمر حملي 24-25 أسبوع وبوزن 700 جرام، حيث يتم التعامل وفق البروتوكولات العالمية الحديثة خاصة في مجال التنفس الصناعي والتغذية الوريدية، إضافة إلى الخبرات المتراكمة منذ سنوات في كيفية التعامل مع الحالات.

وبين د. بلبل أن أقسام الحضانة تستقبل شهريا ما يقارب " 150" حالة بمعدل 5-7 حالات يوميا وبمتوسط مكوث أسبوع إلى أسبوعين، من مستشفى الولادة بالمجمع ومن كافة المستشفيات الحكومية.