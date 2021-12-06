سلطة المياه وجودة البيئية تصدر تقرير انجازاتها لشهر أكتوبر

غزة- الرأي

أصدرت سلطة المياه وجودة البيئة تقريراً لانجازاتها خلال شهر أكتوبر الماضي، أبرزت من خلال التقرير الشهري لأبرز الانجازات على مستوى الوحدات العامة للسلطة وهي وحدة الشؤون التنظيمية والرقابة المائية ووحدة مصادر المياه ووحدة حماية البيئة ووحدة التخطيط والتوعية.



حيث بلغت عدد معاملات ترخيص آبار المياه ومحطات التحلية وشركات حفر الآبار ما يقارب 60 معاملة، فيما تم زيارة آبار مياه ومحطات تحلية للتأكد من شروط الترخيص حوالي 40 زيارة، في حين أجرت دائرة المختبر والمقاييس تحاليل وفحوصات وقباسات في المختبر البيئي ما يعادل 100 فحص .



واعتبر رئيس سلطة المياه وجودة البيئة د.يوسف ابراهيم أن السلطة تسعى بكل الامكانيات المتوفرة لديها لتقديم أفضل الخدمات على كافة الاصعدة سواء في القطاع المائي أو البيئي.