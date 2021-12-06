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لإنجاح مشروع الحفاظ على المواقع واللقى الأثرية

السياحة تثمن دور الصندوق الفلسطيني للتشغيل في التعاون المشترك

06 كانون أول / ديسمبر 2021 01:03

السياحة تثمن دور الصندوق الفلسطيني للتشغيل في التعاون المشترك
السياحة تثمن دور الصندوق الفلسطيني للتشغيل في التعاون المشترك

غزة- الرأي

أشادت وزارة السياحة والآثار بدور الصندوق الفلسطيني للتشغيل في تزويد الوزارة بالفنيين والعمال ضمن مشروع الحفاظ على المواقع واللقى الأثرية وذلك بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP .


وأكدت العلاقات العامة بالوزارة أن موظفي التشغيل المؤقت أسهموا بتوثيق البيوت الأثرية في البلدة القديمة والتوعية والإرشاد للمواطنين بالمعالم الأثرية والإرشاد السياحي وإعداد قاعدة بيانات تساهم في توفير وإتاحة البيانات والمعلومات حول القطاع الاثري للباحثين والمهتمين وطلبة الجامعات ومؤسسات المجتمع المدني.

كما وشارك الفنيين والعمال من المشروع بشكل فاعل في الطواقم العاملة في الصيانة والترميم ضمن المواقع الأثرية وشمل عملهم تنظيف وحراسة المواقع الأثرية وأماكن التنقيب والحفريات، فضلاً عن منحهم الخبرات اللازمة  وتأهيلهم لسوق العمل.


يذكر أن مشروع الإنعاش الاقتصادي من خلال توفير العمل الكريم في قطاع غزة المال مقابل العمل ينفذه الصندوق الفلسطيني للتشغيل والحماية الاجتماعية للعمال بتمويل من UNDP و GIZ  برنامج الوصول الى سوق العمل وبتمويل من الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية BMZ

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