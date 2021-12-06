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السياحة: تزايد الزوار لقصر الباشا مؤشر إيجابي لوعي المجتمع بإرثه

06 كانون أول / ديسمبر 2021 01:27

السياحة: تزايد الزوار لقصر الباشا مؤشر إيجابي لوعي المجتمع بإرثه
السياحة: تزايد الزوار لقصر الباشا مؤشر إيجابي لوعي المجتمع بإرثه

غزة- الرأي

أكد وكيل وزارة السياحة والأثارد. إبراهيم جابر،  أن تزايد اقبال الزوار على متحف قصر الباشا بمتوسط عشر ة الآف زائر  شهرياً من النخب المجتمعة وطلبة المدارس والمؤسسات التعليمية و الوفود الإجنبية  مؤشر إيجابي على وعي المجتمع الفلسطيني بحضارته وتراثه والتمسك  والاهتمام بموروثه الثقافي وارثه التاريخي الإنساني.


وبين د.جابر أن الوزارة تسخر امكانياتها لتقديم أفضل الخدمات التوعوية للزوار   التي توضح أنماط وتطور  الحضارة و الحياة السائدة في فلسطين على مختلف الحقب الزمنية  ، مؤكداً أن المتحف يعرض في قاعاته الشواهد المادية والتاريخية التي توثق الحضارة والمستخرجة من المواقع الأثرية المكتشفة في قطاع غزة .


وأوضح د.جابر أن الوزارة تسعى بالشراكة مع المؤسسات الأهلية والمحلية لتعزيز الأنشطة اللامنهجية والإعلامية  لجمهور المواطنين وتنشر المعرفة بالآثار والمعالم التاريخية في فلسطين.


وشدد وكيل الوزارة حرصه على تطوير القطاع السياحي والأثري والمساهمة مع الشركاء في استمرارية التنقيب الاثري والصيانة والترميم للمقتنيات الوطنية فضلاً عن توثيق وتسجيل كافة اللقى الأثرية بالسجل الوطني للحفاظ واعداد شهادة تعريفية لكل قطعة اثرية  والاشراف على المتاحف والمجموعات الخاصة ، واستثمار تدريب الكوادر الوطنية لتمكينها من من القيام بواجباتها على اتم 

السياحة: تزايد الزوار لقصر الباشا مؤشر إيجابي لوعي المجتمع بإرثه 263769532_4603916996362642_232634695428154467_n 264130149_4603916846362657_1716394114676292581_n 263454280_4603916829695992_1006528734878806482_n
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