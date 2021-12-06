مباحث التموين بغزة تتحفظ على مواد غذائية فاسدة

غزة- الرأي

تحفظت مباحث التموين في محافظة غزة، بالاشتراك مع وزارة الصحة على 88 ألف علبة لحمة لدى أحد التجار بسبب رسوبها في الفحص المخبري.

وأخطرت مباحث التموين التاجر بضرورة جمع علب اللحمة من نفس النوع خلال 5 أيام من الأسواق، تمهيداً لإتلافها لرسوبها في الفحص المخبري وعليه تمت إحالة القضية للدائرة القانونية بوزارة الصحة لاستكمال الإجراءات القانونية.

وفي سياق منفصل، أخطرت مباحث التموين في محافظة غزة برفقة وزارة الصحة 3 إخطارات لمذابح ومسالخ العجول، بسبب مخالفة شروط الذبح الصحية والذبح خارج المسلخ.

وبينت مباحث التموين أنه تم إعطاء بعض الارشادات والتنبيهات الصحية للالتزام بها وإحالة المخالفين للدائرة القانونية بوزارة الصحة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم حسب الأصول.