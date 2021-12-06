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الأحوال المدنية" تُنجز 35 ألف معاملة للمواطنين خلال نوفمبر

06 كانون أول / ديسمبر 2021 02:16

الأحوال المدنية" تُنجز 35 ألف معاملة للمواطنين خلال نوفمبر
الأحوال المدنية

غزة- الرأي

أنجزت الإدارة العامة للأحوال المدنية بوزارة الداخلية -الشق المدني 35 ألف و471 معاملة للمواطنين خلال نوفمبر الماضي، عبر مكاتبها وفروعها المنتشرة في محافظات قطاع غزة.

وأوضحت إحصائية صادرة عن الإدارة العامة للأحوال المدنية أنها أصدرت 24 ألف و439 بطاقات هوية توزعت بين (بطاقات هوية شخصية أولى - ملاحق بطاقة هوية - تغيير حالة اجتماعية - تغير عنوان - بدل فاقد – بالية – بطاقة تعريف – ملاحق بطاقة التعريف).

وبيّن أن عدد معاملات المواليد والوفيات بلغت 10 آلاف و308 معاملة شملت "تسجيل مولود بالداخل -تسجيل مولود بالخارج، شهادة ميلاد ثانية تسجيل حالة وفاة، شهادة وفاه ثانية، استبدال شهادة ميلاد، شهادة ميلاد-وفاة مغتربين، سجل سكاني ".

بدورها، سلمت الأحوال المدنية 724 معاملة تنوعت بين (تصحيح أحوال مدنية- إفادات - إعادة قيد) خلال هذا الشهر، سلمتها دوائر الأحوال المدنية في المبنى المركزي وفي مديريات الداخلية الخمس.

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