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"عيادة حجازي" تُقدم أكثر من 3 آلاف خدمة طبية خلال نوفمبر

06 كانون أول / ديسمبر 2021 02:18

"عيادة حجازي" تُقدم أكثر من 3 آلاف خدمة طبية خلال نوفمبر

غزة- الرأي

قدَّمت عيادة حجازي التابعة للخدمات الطبية العسكرية بوزارة الداخلية والأمن الوطني 3 آلاف و568 خدمة طبية خلال شهر نوفمبر الماضي لعام 2021م عبر أقسامها المختلفة.

وأظهر تقرير إحصائي لإنجازات أقسام عيادة حجازي أن العيادة قدمت 3568 خدمة للمواطنين من حملة التأمينات العسكرية والمدنية، في حين استقبلت 1619 حالة خلال الشهر المنصرم.

وبيّن التقرير أن قسم التمريض قدَّم الخدمة لـ 212 مواطناً في حين قدم قسم الصيدلة الخدمة لـ 1329 مواطناً، فيما قدَّم قسم العيون التابع للعيادة 389 خدمة.

وأوضح التقرير أن قسم المختبر قدم الخدمة 532 مواطناً ،في حين قدم قسم الطب العام 710 ،وقدم قسم الإسعاف والطواري الخدمة ل 35 حالة خلال شهر نوفمبر الماضي.

جدير بالذكر أن عيادة حجازي تُقدم خدمات طبية متنوعة مكونة من عدة تخصصات منها الباطنة والقلب والجلدية والأعصاب والصدرية والطب العام والعظام والمسالك البولية والأنف الأذن الحنجرة والعيون والأطفال والطب البديل.

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