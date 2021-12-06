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"الدفاع المدني" يختتم دورة "إعداد مدرب وحكم سباحة"

06 كانون أول / ديسمبر 2021 02:20

"الدفاع المدني" يختتم دورة "إعداد مدرب وحكم سباحة"

غزة- الرأي

اختتم إدارة التدريب في مديرية الدفاع المدني دورة "إعداد مدرب سباحة وحكم سباحة"، بمشاركة 22 متدرباً من منتسبي الجهاز، حيث استمرت لمدة 45 ساعة تدريبية.

وأوضح المقدم محمد مرسي، مدير دائرة التدريب البحري في إدارة التدريب بالدفاع المدني أن الدورة تستهدف منتسبي الجهاز من جميع محافظات القطاع، بهدف تأهيلهم كمدربي سباحة وإنقاذ، وحكم سباحة للمياه المفتوحة، والقصيرة.

ولفت إلى أن الدورة تؤهل المشاركين فيها ليكونوا قادرين على تعليم وتدريب دورات السباحة والتحكيم بكفاءة.

وبين أن برنامج الدورة تناول عدة مواضيع منها: ماهية السباحة ومجالاتها، وأسس وطرق ومراحل تعليمها، والتدريب الرياضي وطرقه، والقدرات البدنية، والإدارة والتنظيم في السباحة، والإنقاذ والسلامة المائية، والنظام المائي، وحركات المياه، والغرق والإنقاذ المائي.

وأضاف أن الدورة شملت أيضا كلًا من الإسعافات الأولية، وقوانين السباحة، وإدارة المسابقات، وقيادة القوارب، والغوص، والبحث بالمعدات تحت الماء، ومحاضرات في التنمية البشرية؛ كلغة الجسد.

 

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