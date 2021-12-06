وزارة الأسرى وجامعة الأقصى تنظمان فعالية "عيش التجربة"

غزة- الرأي

نظمت وزارة الأسرى والمحررين بالتعاون مع طلاب وطالبات كلية الإعلام بجامعة الأقصى اليوم الاثنين، فعالية تضامنية بعنوان " محاكاة واقع الأسرى في سجون الاحتلال" (عيش التجربة)، لدعم قضية الأسرى.



جاء ذلك اليوم الاثنين بقاعة وزارة الأسرى، بحضور بهاء المدهون وكيل الوزارة والدكتور نبيل الطهراوي مسؤول الإعلام والعلاقات العامة بجامعة الأقصى والأسيرة المحررة نسرين حسن "أبو كميل"، وجمع من الأكاديميين والمهتمين وحشد من طلاب الجامعة.



وأكد المدهون خلال اللقاء، على ضرورة أن تتظافر كافة الجهود لدعم الأسرى وإسنادهم محلياً، من خلال التعريف والتثقيف بمعاناة الأسرى ودعم ذويهم على الصعيد المحلي والدولي عبر وسائل التواصل الاجتماعي والفعاليات الميدانية والأنشطة الجماهيرية التي تفضح الاحتلال وتعريه عبر المسار الإعلامي وبذل كل جهد في ملاحقته القانونية عبر المسارات الدولية والحقوقية .



ودعا كافة المؤسسات العاملة في مجال الأسرى وحقوق الانسان ، وكافة الأطر الفلسطينية خاصة الأطر الطلابية في كافة الجامعات والمدارس الفلسطينية بفضح جرائم الاحتلال بحق الأسرى".



وبدورها تحدثت الأسيرة المحررة نسرين حسن عن تجربة الاعتقال داخل السجون، وما يتعرضون له الأسيرات من مضايقات والهجمة الشرسة الغير مسبوقة التي تحاك ضد الأسرى والأسيرات، معتبره ذلك محاولة من إدارة السجون لفرض واقع اعتقالي جديد عنوانه التضيق على الأسرى والأسيرات وكسر إرادة وصمود الحركة الأسيرة ، التي حققت خلال السنوات الماضية سلسلة من الانتصارات والنجاحات في مواجهة إدارة السجون.



ومن جهته قال الدكتور نبيل الطهراوي أهمية تسخير الإعلام في خدمة قضية الأسرى خاصة الإعلام الجديد على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيراً أن للإعلام أهمية كبيرة في فضح الانتهاكات والجرائم التي يتعرض لها الأسرى في سجون الاحتلال، مطالباً بدعم تغطية الجوانب الإنسانية للأسرى وزيارة ذويهم وفتح مجال التواصل بين الأسير وذويه، وتدوين قضاياهم بشكل أساسي.



واختتمت الفعالية بزيارة الطلاب معرض تراث الحركة الأسيرة الذي يحاكى واقع حياة الأسرى، من خلال مقتنيات المعرض التي تحاكي الأوضاع المعيشية لهم ، ومشغولات خاصة بأعمال الأسرى ، إضافة الى مكتبة الأسرى والتي تضم تراث الحركة الأسيرة إضافة الى مخطوطات وأدبيات فكرية خاصة بالأسرى .