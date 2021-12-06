الاقتصاد والغرفة التجارية تنظمان جولة على مصانع الأعلاف

غزة- الرأي:

تفقد وفد من وزارة الاقتصاد الوطني و الغرفة التجارية عدد من مصانع الإعلاف بقطاع غزة.

وضم الوفد مدير عام الصناعة د. رائد الجزار و م. محمود السيقلي و م. وائل العاوور رئيس اللجنة الاقتصادية في غرفة تجارة غزة.

وأكد مدير عام الصناعة د. رائد الجزار أن هدف الزيارة هو الوقوف على القدرة الانتاجية لمصانع الأعلاف ومتابعة التزامها بالشروط الفنية المطلوبة لخطوط الانتاج والطاقة الانتاجية لها وجودة المواد الخام المستخدمة والسعة والقدرة التخزينية.

وأشاد الجزار بالصناعات الوطنية المحلية وقدرتها على منافسة المنتجات المستوردة من الخارج.

وأوضح م. وائل العاوور رئيس اللجنة الاقتصادية في غرفة تجارة غزة، أن الزيارات للمصانع هي تجسيد للاتفاق مع منتجي الاعلاف ووزارتي الاقتصاد والزراعة وتطبيق لسياسة الحكومة الحاضنة للمنتج المحلي، وكذلك تذليل كل العقبات من أجل منتج أجود وفتح فرص عمل جديدة للشباب.

وشملت الزيارات مصنع العربية للأعلاف ومصنع اللورد في إطار دعم المنتجات الوطنية وتسهيل عمل المصانع.

