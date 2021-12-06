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وكيل وزارة الاقتصاد يلتقي اتحاد الصناعات الغذائية وتجار الحبوب

06 كانون أول / ديسمبر 2021 04:49

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غزة- الرأي:

التقى وكيل وزارة الاقتصاد الوطني، م.عبد لفتاح الزريعي بالاتحاد العام للصناعات الغذائية وتجار الحبوب والاعلاف.

وأكد وكيل الوزارة على ضرورة وأهمية حماية منتج الحبوب والأعلاف كونه أحد المنتجات الأساسية وصمام الأمان للأمن الغذائي.

وضم اللقاء وكيل وزارة الاقتصاد الوطني م. عبدالفتاح الزريعي ورئيس اتحاد الصناعات الغذائية تيسير الصفدي وعدد من تجار الحبوب والاعلاف، وتم خلال اللقاء مناقشة أسعار الحبوب والاعلاف.

وطالب الزريعي التجار والمستوردين وتجار الجملة بالإعلان عن الأسعار لضمان استقرار الأسعار في الأسواق، وعدم تغيير الأسعار الا بعد الرجوع للوزارة.

وقال وكيل الوزارة انه يوجد موافقة من الجانب المصري بدخول القمح عبر معبر رفح البري، وسيتم ترتيب إجراءات الاستيراد لاي تاجر يريد ادخال القمح والحبوب عبر المعبر وتحت اشراف الوزارة.

وأوضح وكيل الوزارة انه تم اصدار قرار بوقف ادخال النخالة، لما يعود بالفائدة لصالح أصحاب مطاحن القمح، الي جانب حماية صناعة العلف.

من جانبه شكر تيسير الصفدي وكيل الوزارة على هذا اللقاء الهام مع الاتحاد وتجار الحبوب والاعلاف.

وقال الصفدي ان تجار الحبوب لعبوا دوراً هاما في تجاوز الازمات الي مر بها قطاع غزة، مثمنا دور الوزارة في حماية المنتج المحلي والوقوف بجانب التجار وأصحاب المطاحن ومصانع المواد الغذائية.
 

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