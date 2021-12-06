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بالتعاون مع الإغاثة الإسلامية

التنمية تنفذ دورة حول "السياسة الوطنية لحماية حقوق الطفل"

06 كانون أول / ديسمبر 2021 05:22

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غزة- الرأي:

نفذت وزارة التنمية الاجتماعية وبالشراكة مع مؤسسة الإغاثة الاسلامية فلسطين دورة تدريبية لمرشدي حماية الطفولة في الإدارة العامة للأسرة والمرأة حول السياسة الوطنية لحماية حقوق الطفل.

وذلك بهدف تعريف المرشدين على النهج الحقوقي ومعايير حقوق الانسان وحقوق الطفل في المواثيق الدولية والقوانين الوطنية.

ووتهدف أيضًا لتطوير مهاراتهم في ادماج حماية الاطفال في السياسات والخطط والبرامج وتطوير قدرات الرصد والمتابعة والتدخل والمعالجة للانتهاكات بحق الطفل في البيت، المدرسة، المجتمع، مؤسسات الرعاية وغيرها، وذلك تمهيدا لانشاء سياسة حماية الطفولة في فلسطين.
 

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