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التعليم توزع كتباً مكبرة للطلبة ذوي الإعاقة البصرية

06 كانون أول / ديسمبر 2021 05:29

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غزة- الرأي:

وزّعت الإدارة العامة للإرشاد والصحة المدرسية بوزارة التربية والتعليم العالي كتباً مكبرة للطلبة ذوي الإعاقة البصرية وذلك بالتعاون مع جمعية الإغاثة الطبية الفلسطينية.

وحضر حفل التوزيع في مقر الوزارة أ. خالد فضه مدير عام الإرشاد والصحة المدرسية, وأ. مصطفى عابد مدير الإغاثة الطبية وعدد من رؤساء الأقسام.

وأكد فضه أن هذه الخدمة تأتي كإحدى الرزم التي تقدمها وزارة التعليم والتي تهتم بجميع الطلبة ومن ضمنهم هذه الفئة، مبيناً سعى وزارته مع كافة المؤسسات المعنية لطباعة وتوفير هذه النوعية من الكتب التي تخدم الطلبة.

كما قدم فضه شكره لجمعية الإغاثة الطبية ولكل من يساهم في دعم العملية التعليمية.

بدوره بيَّن عابد أن هناك تعاوناً بين الجمعية ووزارة التعليم بما يخص الطلبة من ذوي الإعاقة بكافة أشكالها وخصوصاً من ضعاف البصر، موضحاً أن دعم التعليم يأتي على سلم أولويات جمعيته بهدف تقديم خدمة نوعية لأبنائنا الطلبة وتحقيق التنمية المستدامة لوطننا الحبيب.
 

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