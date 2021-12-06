ديوان المظالم يعقد لقاءً مع مدراء دوائر الشكاوى بالوزارات

غزة- الرأي:

عقد ديوان المظالم بغزة، لقاءً مع مدراء دوائر الشكاوى بالوزارات والهيئات الحكومية.

وقال رئيس الديوان، د. حسن الصيفي، خلال حديثه لـ "وكالة الرأي"، "يعقد ديوان المظالم لقاءا هاما مع مدراء دوائر الشكاوى في الوزارات والهيئات والسلطات".

وتابع الصيفي، "يهدف هذا اللقاء لوضع المدراء في صورة وآلية عمل ديوان المظالم والتعريف به والهدف من وجوده وآليات العمل ودليل الإجراءات".

وذكر أن من بين أهداف اللقاء هو التركيز على القيم التي يحتكم إليها ديوان المظالم في أعماله القائمة على العدالة بمعناها الحقيقي التي تعطي للمواطن حقه.

وأضاف الصيفي "إن هذا اللقاء شرح ووضح لدوائر الشكاوى بالوزارات المتعددة المجالات التي يعمل فيها الديوان".