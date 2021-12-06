وزارة السياحة تستقبل وفدًا أوروبيا لزيارة موقع القديس هيلاريون

غزة- الرأي:

استقبلت وزارة السياحة والآثار بغزة، وفدًا من الاتحاد الأوروبي لزيارة موقع "القديس هيلاريون"، في مدينة النصيرات وسط غزة.

وبدوره قال مدير عام الآثار والتراث الثقافي، د. جمال أبوريدة، خلال حديثه لـ "وكالة الرأي"، "نستقبل اليوم وفدًا أوروبيًا لزيارة موقع "القديس هيلاريون" وهو أحد الوفود التي تأتي لزيارة هذا الموقع بشكل دائم".

وتابع "إن هذا الوفد ليس الوحيد الذي يزور هذا الموقع وحتى باقي المواقع الأثرية وهناك العديد المنظمات الدولية التي تأتي إلى الوزارة وتقوم بجولات على المواقع الأثرية بمدينة غزة".

ولفت إلى أن الوزارة جلبت من خلال التعاون مع أكثر من مؤسسة دولية تمويلًا لأعمال صيانة وترميم وتنقيب في موقع "القديس هيلاريون" بمدينة النصيرات وسط غزة.