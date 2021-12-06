التعليم تعلن نتائج مسابقة "سفراء حول العالم" الطلابية

غزة- الرأي:

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي– الإدارة العامة للإشراف والتأهيل التربوي ووحدة العلاقات العامة والتعاون الدولي نتائج المسابقة الطلابية "سفراء حول العالم".

وجاءت هذه المسابقة ضمن مبادرة "سفراء حول العالم" التي أطلقتها الوزارة في وقت سابق وهدفت إلى تخريج طلبة سفراء يُعدون وينتجون محتوى هادف باللغة الإنجليزية للتعريف بقضيتنا الفلسطينية حول العالم.



وعُقدت مسابقة سفراء حول العالم بالتنسيق مع مديريات التربية التعليم السبع في قطاع غزة، حيث جرى تدريب الطلبة المشاركين في عدة مجالات منها: الكتابة، والخطابة، وإنتاج المحتوى المناسب، ومهارات التفاوض.



وبعد انتهاء التدريب قام الطلبة المشاركين بعمل فيديوهات قصيرة عن اعتداءات الاحتلال الصهيوني على قطاع التعليم، حيث قامت لجنة تحكيم متخصصة بتقييم أعمال الطلبة، ونتج عن عملية التحكيم فوز الطلبة التالية أسماؤهم:

الطالبة حلا عمر ديب بركات من مدرسة عمواس الأساسية أ بمديرية التربية و التعليم - شمال غزة.

والطالبتين: ناي أحمد كامل دويكات من صلاح خلف الاساسية للبنات، ودعاء يوسف حسن عياش من مدرسة الماجدة وسيلة بن عمار الثانوية بمديرية التربية والتعليم غرب غزة.

والطلبة: محمد وائل عمر بشير من مدرسة عبد الكريم العكلوك الثانوية للبنين، وديما عمر محمد العزايزة من مدرسة سكينة بنت الحسين الثانوية للبنات، وآلاء أحمد فضل زويد من مدرسة الرياض الثانوية للبنات بمديرية التربية والتعليم - الوسطى.

والطالبة ايميليا حسني سلام الرومي من مدرسة فاروق الفرا الثانوية للبنات بمديرية التربية والتعليم خان يونس.

والطلبة: محمود أشرف محمود عوكل من مدرسة الشهيد فتحي الشقاقي الثانوية بنين، ومنة الله عطا محمد النحال من مدرسة شهداء رفح الثانوية، ورغد طارق عبد العزيز البوجي من مدرسة القدس الثانوية للبنات بمديرية التربية والتعليم رفح.



وأوضحت الوزارة أنه سيجري تكريم هؤلاء الطلبة الفائزين يوم الخميس الموافق 16/12/2021م الساعة 10:00 صباحاً بقاعة المؤتمرات في المقر الرئيس لوزارة التعليم بغزة.

