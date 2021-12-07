الصحة تبحث سبل تحسين الخدمات المتعلقة بوحدة المريض

غزة- الرأي

بحث محمود حماد مدير عام الشؤون الادارية بوزارة الصحة خلال لقائه بمدراء الدوائر الادارية سبل تطوير وتحسين الخدمات المتعلقة بوحدة المريض ومتابعة خدمات الأمن والمراسلين وخدمات المرضى داخل مرافق وزارة الصحة.



كما وناقش الانجازات التي حققتها الخطة التشغيلية للعام 2021، و وتحديد موجهات الخطة التشغيلية لعام 2022 لتشمل العديد من البرامج والأنشطة التطويرية التي تهدف لتجويد الأداء ورفع كفاءة الطواقم العاملة ضمن الخطة الاستراتيجية لوزارة الصحة.



و ثمن حماد جهود وعمل لجان الجرد من خلال اللجان المكلفة بجرد أصول وموجودات الوزارة الدائمة والمستهلكة في مرافق وزارة الصحة بصورة منظمة ليست بالعملية السهلة حيث يتطلب انجازها توظيف كثير من الموارد من أجل تحقيق أهدافها بالشكل المطلوب.



وأكد على أهمية تفعيل الزيارات الميدانية لمرافق وزارة الصحة من خلال مدراء الدوائر الادارية والتأكيد على السياسات الادارية المتبعة فيها.



وشدد على متابعة ملف التشغيل المؤقت لسد عجز الكادر البشري حسب الاحتياج داخل مرافق وزارة الصحة وتقديم خدمة صحية أفضل لأبناء شعبنا.



وبين أ.حماد خلال اجتماعه مدى جهوزية جميع الدوائر الادارية وانسجامها مع اجراءات الوزارة وسياستها في التعامل مع جائحة كورونا والمتحورات الجديدة.